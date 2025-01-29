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فنون ومشاهير

زوج نانسي عجرم في تصريح قويّ... هكذا هاجم هؤلاء (صورة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 10:45
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قال فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم إنّ "قراءة تعليقات رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ مثيرة للإهتمام، أنا أرى أنّ 99.9 بالمئة منها إيجابيّة، وأنا أتفهم ذلك".
 
 
وأضاف الهاشم عبر "انستغرام": "ليس لأنكم تحبونني أو تحبون زوجتي، بل لأنّكم تفيضون بالحبّ، لديكم سلام داخليّ وترون الخير في الناس، أنا أؤمن أنّكم رائعون".
 
 
وتابع: "أما بالنسبة لهؤلاء الذين ينتقدون ويُدافعون عن السارق والمعتدي والمجرم، وهم قليلون، أشعر بالشفقة عليكم".
 
 
وقال الهاشم: "هم يعيشون في عالم من الخوف والظلام مليء بالكراهية والإنكار. كلماتهم تعكس كيف يرون العالم أو ربما كيف يعاملون أنفسهم، إذاً أطلب من الأشخصاص الرائعين والمحبين الذين يُشكلون 99.9 من المعلقين ألا يردّوا على عدوانيتهم، بل أنّ يُظهروا تعاطفهم معهم، من الواضح أنّ أولئك الأشخاص يعيشون في بؤس". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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