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فنون ومشاهير
أصبحت أمًا للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة أعلنت ولادتها بطريقةٍ مميزة (صورة)
Lebanon 24
30-01-2025
|
09:53
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لم تخفِ الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف سعادتها الكبيرة بعد أن أصبحت أمًا للمرة الأولى، حيث أعلنت عن استقبال مولودتها بطريقة مميزة على حسابها في "إنستغرام".
وعلى الرغم من أنها لم تشارك أي صور لطفلتها، أضافت سلمى لقب "أم صوفيا" إلى سيرتها الذاتية عبر "البيو" الخاص بها، مؤكدةً بذلك أنها بدأت مرحلة جديدة من حياتها مع دخول العام 2025.
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ورغم أن الجمهور لم يتأكد من وضعها للطفلة عبر هذا التغيير في "البيو"، إلا أن سلمى أكدت الخبر من خلال إعادة مشاركة بعض منشورات التهنئة التي تلقتها من أصدقائها عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام". وقد كتبت إحدى صديقاتها: "تهانينا، أنا متحمسة للغاية لانضمام صوفيا إلى عشيرتنا، وأهلاً وسهلاً بكم في أعنف رحلة قطار ملاهي على وجه الأرض." وهو ما أعادت سلمى مشاركته مع تعليق: "أحبكِ طفلتي، أنا أيضًا متحمسة ومبتهجة". (فوشيا)
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