Advertisement

فنون ومشاهير

أصبحت أمًا للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة أعلنت ولادتها بطريقةٍ مميزة (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 09:53
A-
A+
Doc-P-1313621-638738529572335577.jpg
Doc-P-1313621-638738529572335577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تخفِ الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف سعادتها الكبيرة بعد أن أصبحت أمًا للمرة الأولى، حيث أعلنت عن استقبال مولودتها بطريقة مميزة على حسابها في "إنستغرام".
 
 
وعلى الرغم من أنها لم تشارك أي صور لطفلتها، أضافت سلمى لقب "أم صوفيا" إلى سيرتها الذاتية عبر "البيو" الخاص بها، مؤكدةً بذلك أنها بدأت مرحلة جديدة من حياتها مع دخول العام 2025.
Advertisement

ورغم أن الجمهور لم يتأكد من وضعها للطفلة عبر هذا التغيير في "البيو"، إلا أن سلمى أكدت الخبر من خلال إعادة مشاركة بعض منشورات التهنئة التي تلقتها من أصدقائها عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام". وقد كتبت إحدى صديقاتها: "تهانينا، أنا متحمسة للغاية لانضمام صوفيا إلى عشيرتنا، وأهلاً وسهلاً بكم في أعنف رحلة قطار ملاهي على وجه الأرض." وهو ما أعادت سلمى مشاركته مع تعليق: "أحبكِ طفلتي، أنا أيضًا متحمسة ومبتهجة". (فوشيا)
 
e4054a95-42f0-496a-a932-e9b13e8d22c7
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2025-01-30
08:45 | 2025-01-30
06:41 | 2025-01-30
05:30 | 2025-01-30
04:50 | 2025-01-30
04:42 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24