بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)

غيّب الموت اليوم الجمعة، الفنان السعودي محمد الطويان عن عمر 80 عاماً، بعد رحلة فنية طويلة أثرى خلالها الدراما السعودية والخليجية بأعمال مميّزة.



ويُعد الطويان من أبرز رواد الدراما السعودية، حيث بدأ مشواره الفني في السبعينيات وقدم العديد من المسلسلات التي حققت نجاحاً واسعاً، كما ساهم في اكتشاف ودعم المواهب الفنية في المملكة والخليج. (الامارات 24)

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