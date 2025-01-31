"تغيرت رؤيتي للحياة"... أحمد فهمي يكشف تفاصيل وكواليس خضوعه لعملية قلب مفتوح

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كشف الفنان أحمد فهمي عن معاناته من أزمة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لعملية قلب مفتوح، وذلك في خلال ظهوره ببرنامج "كلام نواعم".وأوضح أحمد فهمي أنه اكتشف وجود مشكلة في قلبه أثناء زيارة طبية روتينية، حيث كان في عام 2016 يستعد للمشاركة في مسلسل رمضاني، وكان يعاني من زيادة في الوزن نتيجة شغفه بتناول الحلويات. وقال: "بعد أن لاحظت زيادة الوزن، قررت استشارة الطبيب لمعرفة السبب. وبعد الفحص، اكتشف الطبيب شيئًا غير طبيعي، مما دفعه لإجراء تحاليل طبية أثبتت وجود مشكلة في القلب".وأظهرت نتائج الفحوصات أن فهمي يعاني من تمزق في الصمام الميترالي، وهو ما استدعى إجرائه لعملية قلب مفتوح في إنجلترا. وفي غرفة العمليات، أخبره الطبيب بأن العملية قد تنجح أو قد لا ينجو منها، وهو ما غيّر تماماً نظرته للحياة، حيث قال: "تغيرت رؤيتي للحياة، وأدركت أن الكثير من الأشياء التي كنت أركض وراءها قد لا تكون ذات قيمة حقيقية".وكان فهمي قد تحدث سابقاً عن سبب لجوئه للطبيب النفسي منذ العام الماضي، موضحًا في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" أنه بدأ في الذهاب للطبيب النفسي بسبب استيائه من التعليقات المسيئة التي يتلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف: "هناك أناس يحاولون مضايقتك بلا سبب، وآخرون يستفزونني بهجوم مستمر". وأشار إلى أنه بدأ منذ العام الماضي في العلاج النفسي للسيطرة على عصبيته، حيث قال له الطبيب: "مشكلتي تكمن في محاولة التمسك بأفكاري". (لها)