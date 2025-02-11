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فنون ومشاهير

فقد بصره.. النجم الشهير يتحدث بصراحة عن مرضه: "لن يهزمني"

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:07
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يُكافح النجم البريطاني إلتون جون، البالغ من العمر 77 عاماً بكل قوته من أجل صحته، بسبب صراعه المستمر منذ فترة مع مشكلة تدهور بصره، حيث يعلن دائماً أنه لن يستسلم وسيواصل المحاربة من أجل استعادة نظره وعافيته.
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وتحدث النجم العالمي في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" عن مرضه وقال: "أعاني ضعفاً شديداً في نظري في الوقت الحالي. وفي الفترة الأخيرة كنت فيها بائساً ومتعباً نفسياً وصحياً ولكن بعد ذلك رحت أفكّر في مدى حظّي في هذه الدنيا".

وأضاف: "أحترم الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر والأشخاص الذين يعانون العمى التام والذين أتواصل مع بعضهم. من جهتي أنا أعيش حياة رائعة، وآمل أن يتحسّن بصري".

وأكد خلال اللقاء أن "هذا المرض لن يهزمني. لقد تغلّبت على الإدمان، وتغلبت على المشاكل الصحية، ويمكنني الآن أن أستعيد عافيتي وأزيل الغبار عن نفسي".

وكان المغني البريطاني قد اعلن قبل فترة أنه في مرحلة فقدان بصره بسبب إصابته بعدوى، الأمر الذي يجعله يعاني لمشاهدة عرضه الموسيقي والجمهور.(لها)


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