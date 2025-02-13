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فنون ومشاهير
بعد دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة.. فنانة تطلب الدعاء لوالدتها
Lebanon 24
13-02-2025
|
08:47
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كشفت الفنانة لقاء سويدان عبر منشور على حسابها الخاص في "فيسبوك"، عن تعرض والدتها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة. وطلبت لقاء من جمهورها وكل متابعيها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة بسلام.
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وقالت لقاء في منشورها: "الحمد لله كثيراً ثم الشكر لمستشفيات عين شمس، ودكتور طارق يوسف مدير مستشفيات عين شمس، والدكاترة والتمريض على رعايتهم لأمي أثناء العملية وفي الرعاية المركزة، حتى خرجنا من المستشفى. أمي الصابرة القوية، الراضية دائماً بما يقدره الله. اللهم شفاء لا يغادر سقماً لأمي ولجميع المرضى."
وكانت لقاء سويدان قد كشفت سابقًا عن تعرضها لإصابة في قدمها، حيث طلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل. ونشرت صورًا لإصابتها عبر حسابها في "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "فيه ناس كده لو عدّت في يومك يحصل لك مصيبة، اصطبحت بوش مين فقر النهاردة، الحمد لله جت بسيطة ونفدت من عينك شرارة بيه."
وانهالت التعليقات على منشورها من متابعيها وأصدقائها الذين دعوا لها بالشفاء العاجل. (لها)
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