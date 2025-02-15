رموز غريبة ودماء.. إليكم البوستر الرسمي لمسلسل جمال سليمان في رمضان 2025

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كشف جمال سليمان عن البوستر الدعائي الرسمي لشخصيته في مسلسل أهل الخطايا، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.ونشر جمال سليمان البوستر الرسمي عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وظهر البوستر ملطخا بالدماء وعليها العديد من العلامات والرموز الغريبة، مما يخلق العديد من التساؤلات حول الشخصية التي يقدمها خلال موسم رمضان 2025، ويزيد من جرعة التشويق والاثارة.وعن البوستر قال جمال سليمان: "انتظرونا في أهل الخطايا في رمضان2025 ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور".ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل أهل الخطايا جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز جمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.