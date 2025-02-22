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فنون ومشاهير
لهذا السبب.... اليوتيوبر اللبنانية المعروفة "يومي" تصوم آول وآخر يوم في شهر رمضان
Lebanon 24
22-02-2025
|
01:34
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صرحت اليوتيوبر اللبنانية الشهيرة يمنى خوري المعروفة باسم "يومي" بأنها تصوم مع شقيقتيها في أول يوم وفي آخر يوم في شهر رمضان المبارك لأن والدهن مسيحي ووالدتهن مسلمة.
وتُثير "يومي" الجدل بتصرفاتها وبطريقة عيشها حيث قامت باستئجار طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها في باريس.
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وكان انتشر فيديو ليومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحدث من داخل سيارتها، حيث قالت: "ما حدا قلو فضل على بيتي وانا عفش بيتي قد حق البيت 3 مليون دولار وما فوق".
وأشارت إلى انها أسست شركتها الخاصة عام 2017 في لبنان ثم انتقلت إلى دبي وهي تعتبر من أنجح الشركات هناك، كاشفة انها بصدد تأسيس شركتين جديدتين.
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