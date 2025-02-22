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فنون ومشاهير
"هرفع قضية عليكيي".. بسمة بوسيل تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد بلوغر شهيرة (صورة)
Lebanon 24
22-02-2025
|
02:57
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قامت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلوغر الشهيرة مروة متولي، بعد نشر الأخيرة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستعرض ما نشرته تاليا تامر حسني عبر خاصية القصص المصورة بـ"إنستغرام" منذ التصريحات الأخيرة لوالدتها بسمة بوسيل حول طلاقها وفترة زواجها من النجم تامر حسني.
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وأعادت بسمة نشر الفيديو عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت عليه بقولها: "هرفع قضية عليكي عشان القصص اللي بتخترعيها، أنا ولادي عايشين معايا لوحدهم من خمس سنين أكيد بالنسبة لبنتي أنا البيت، وتحليلك إن شاء الله هينفعك في المحكمة".
وكانت بسمة قد أعلنت عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لتشويه تصريحاتها أو إخراجها من سياقها.
وجاءت تهديدات بسمة باللجوء للقضاء بعد الانتقادات التي وجهت إليها عقب تصريحاتها الأخيرة عن معاناتها خلال فترة زواجها من تامر حسني ووصفها أنها كانت في سجن وتحررت، مؤكدة أن الحب دمرها وأنها لولا وجود والدها الراحل كانت انتحرت، وحكت كيف تأخرت كثيرًا ولم تظهر موهبتها في الغناء كونها اختارت حياتها الزوجية.( لها)
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