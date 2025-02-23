تعليق مؤثر جدًا.. هذا ما قالته جوليا بطرس في يوم تشييع نصرالله (فيديو)

عبّرت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس عن مشاعرها العميقة قبل ساعات من تشييع الأمين العام السابق للحزب السيد حسن. وشاركت هذه اللحظات المؤثرة مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في انستغرام.

وفي سياقٍ متصل، نشر الملحن اللبناني زياد بطرس، شقيق جوليا، مقطع فيديو مؤثر على حسابه في انستغرام، يظهر فيه شمعة مضيئة، مع تعليق "وكأنه بأبي"، مرفقا بأنشودة "وصيتي لكم".

بدورها، شاركت الفنانة جوليا بطرس الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في انستغرام، مما اعتبره المتابعون تعبيرًا منها عن حزنها العميق على السيد، قبيل ساعات من موعد التشييع.