هو داخل السجن... عائلة فنان معروف جدّاً تكشف حقيقة وفاته

نفت عائلة الفنان المصري سعد الصغير، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الشائعات المتداولة حول وفاته داخل السجن.

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وقالت العائلة: " كل ما يخص خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيحاً".وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من هذه الشائعات، مؤكدة أن مروجيها يفتقرون إلى المصداقية والضمير.كما أوضحت الأسرة أن فترة عقوبة سعد الصغير ستنتهي خلال أيام قليلة. (الإمارات 24)