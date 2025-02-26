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فنون ومشاهير

هو داخل السجن... عائلة فنان معروف جدّاً تكشف حقيقة وفاته

Lebanon 24
26-02-2025 | 06:10
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نفت عائلة الفنان المصري سعد الصغير، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الشائعات المتداولة حول وفاته داخل السجن.
 
وقالت العائلة: " كل ما يخص خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيحاً".
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وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من هذه الشائعات، مؤكدة أن مروجيها يفتقرون إلى المصداقية والضمير.

كما أوضحت الأسرة أن فترة عقوبة سعد الصغير ستنتهي خلال أيام قليلة. (الإمارات 24)
 
 
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