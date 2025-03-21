بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ

نشرت أنجيلا طليقة الفنان وائل كفوري عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لرسمة من إحدى بناتها، بمناسبة عيد الأمّ.

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وعمدت إبنة أنجيلا إلى مُعايدتها عبر كتابة "أمي" مع قلب كبير، إضافة إلى عبارة "أحبك". (رصد 24)