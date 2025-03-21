14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ
Lebanon 24
21-03-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت أنجيلا
بشارة
طليقة الفنان وائل كفوري عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"،
صورة
لرسمة من إحدى بناتها، بمناسبة عيد الأمّ.
Advertisement
وعمدت إبنة أنجيلا إلى مُعايدتها عبر كتابة "أمي" مع قلب
أحمر
كبير، إضافة إلى عبارة "أحبك". (رصد
لبنان
24)
مواضيع ذات صلة
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
Lebanon 24
ابنة وائل كفوري تُعايد والدتها بعيد ميلادها بطريقة مميزة.. ما قالته مؤثر (صورة)
21/03/2025 15:16:55
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزيرة السيد عايدت الام في عيدها: هي رمز الصمود والمثابرة
Lebanon 24
الوزيرة السيد عايدت الام في عيدها: هي رمز الصمود والمثابرة
21/03/2025 15:16:55
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد
Lebanon 24
بالصور... هكذا احتفلت جيسيكا عازار بعيد الأم برفقة إبنها فهد
21/03/2025 15:16:55
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
21/03/2025 15:16:55
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
Lebanon 24
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
09:00 | 2025-03-21
21/03/2025 09:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
Lebanon 24
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
08:45 | 2025-03-21
21/03/2025 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
Lebanon 24
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
07:27 | 2025-03-21
21/03/2025 07:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)
Lebanon 24
إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)
05:30 | 2025-03-21
21/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفستان الابيض.. كاريس بشار تخطف الانظار بجمالها الساحر
Lebanon 24
بالفستان الابيض.. كاريس بشار تخطف الانظار بجمالها الساحر
04:17 | 2025-03-21
21/03/2025 04:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
Lebanon 24
من ضمن أسوأ السنوات... المنخفض الأخير في لبنان يودعكم واستعدوا للشح!
17:48 | 2025-03-20
20/03/2025 05:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
Lebanon 24
معلومات تُكشف للمرة الاولى.. هذه الرواية الكاملة لمعركة العشائر والسوريين
11:01 | 2025-03-20
20/03/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
Lebanon 24
لبنان على فوهة بركان… محادثات ستؤدّي الى الانفجار الكبير!
13:00 | 2025-03-20
20/03/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
Lebanon 24
قصف تل أبيب رسالة إلى نتنياهو... خبير عسكريّ يتحدّث عن الحرب المُقبلة
17:00 | 2025-03-20
20/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
Lebanon 24
"الأمور على المحك"... مصر هي الجهة التالية للحرب؟
15:00 | 2025-03-20
20/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:00 | 2025-03-21
توتر بين ماغي بوغصن و"زوجها".. اكتشفت خيانته مع حبيبته السابقة!
08:45 | 2025-03-21
أشخاص تمنّوا لها الموت... هكذا ردّت نبيلة عواد على اتّهامها بأنّها "خرابة بيوت"
07:27 | 2025-03-21
فقدت والدتها قبل فترة قصيرة... إعلاميّة "الجديد" في عيد الأمّ: اشتقتلك يا ماما
05:30 | 2025-03-21
إليسا لوالدتها: انتِ دنيتي كلها (صورة)
04:17 | 2025-03-21
بالفستان الابيض.. كاريس بشار تخطف الانظار بجمالها الساحر
02:00 | 2025-03-21
عادات لا تتغير.. هكذا يقضي بعض الفنانين شهر رمضان
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
21/03/2025 15:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24