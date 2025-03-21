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فنون ومشاهير

بالصورة... هكذا عايدت إبنة وائل كفوري والدتها في عيد الأمّ

Lebanon 24
21-03-2025 | 06:35
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 نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صورة لرسمة من إحدى بناتها، بمناسبة عيد الأمّ.
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وعمدت إبنة أنجيلا إلى مُعايدتها عبر كتابة "أمي" مع قلب أحمر كبير، إضافة إلى عبارة "أحبك". (رصد لبنان 24)
 
  
 
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