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فنون ومشاهير

على الرغم من طلاقها من كميل ابي خليل.. خطوة غير متوقعة من ماريتا الحلاني (صورة)

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:15
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لا يزال خبر انفصال الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
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وعلى الرغم من الانفصال، لا تزال ماريتا تتابع كميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حذف صورهما المشتركة عقب انتشار خبر الطلاق. 
 
 
 
 
وكانت مصادر مقرّبة من الطرفين أكدت خبر طلاقهما من دون ان يتم ذكر الأسباب.  وكشفت قناة one tv، أن الثنائي لم يتفّقا طوال فترة زواجهما، بشكلٍ يساعد هذا الزواج ليستمر.

ولفتت الى أن عملية الطلاق بين إبنة عاصي الحلاني وكميل تمت بسلاسة ومن دون أي مشاكل وعلاقتهما انتهت بطريقة ودية.

يذكر أن ماريتا تزوجت مدنياً من كميل عام 2023 في أبو ظبي، وقد انهت معاملات الانفصال يوم الثلاثاء الماضي في جلسة خاصة عقدت في الامارات من دون أي خلافات.
 
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