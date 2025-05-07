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فنون ومشاهير

أثارت القلق بسبب يدها.. فنانة معروفة جدّاً تتحدّث عن وضعها الصحيّ بعد إصابتها بالسرطان

Lebanon 24
07-05-2025 | 07:08
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أثارت الفنانة كندة علوش حالة من القلق حول وضعها الصحي، بعد ظهورها الإعلامي الأخير وهي ترتدي قفازًا ضاغطًا في يدها اليمنى.
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وأكدت كندة أن وضعها الصحي مستقرّ، وأنها انتهت من كافة مراحل العلاج المتعلقة بمرض سرطان الثديّ، بما فيها العلاج الكيماوي والعملية الجراحية.
 
في المقابل، أوضحت أنّها تعاني بعض المضاعفات الخاصة بالعملية الجراحية والتي من الممكن أن تستمر معها لفترة طويلة. (ارم نيوز)
 
 
 
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