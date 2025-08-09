32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل لبنانيّ: هناك فريق سياسي عميل لإسرائيل... وهذا ما قاله عن "القوّات"
Lebanon 24
09-08-2025
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتّهم الممثل
أسعد
سرحان
فريقاً لبنانيّاً بالعمالة لإسرائيل، وقال "فيه خزان دم على أرض بلدنا من وراء الإسرائيليّ".
وردّاً على سؤال إنّ كان يعني "القوّات اللبنانيّة"، قال: "مش عم لطش على حدا، اذا هني معتبرين انو حكيي موجّه لقلن، فهيدي مشكلتن".
وأضاف: "بالنسبة الي أي لبناني بتتلوث ايديه بدم لبناني مع فريق أجنبيّ إنّ كان
إسرائيل
أو غيرها، هو فعليّاً خائن لأبناء وطنه".
وأكّد أنّه "مقاوم للتطبيع".
View this post on Instagram
A post shared by ltvmain (@ltvmain)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
09/08/2025 18:01:23
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن زوجته: "عشنا مساكنة 10 سنين وهي أكبر مني"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن زوجته: "عشنا مساكنة 10 سنين وهي أكبر مني"
09/08/2025 18:01:23
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إصابته بمرض خطير... ممثل يبكي خلال مقابلة وهذا ما قاله
Lebanon 24
بعدما أعلن عن إصابته بمرض خطير... ممثل يبكي خلال مقابلة وهذا ما قاله
09/08/2025 18:01:23
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لحظة تاريخية" لإسرائيل.. هذا ما قاله الموساد الإسرائيلي عن الحرب
Lebanon 24
"لحظة تاريخية" لإسرائيل.. هذا ما قاله الموساد الإسرائيلي عن الحرب
09/08/2025 18:01:23
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... ماذا يُحضّر محمد رمضان مع زوجة إبن ترامب؟
Lebanon 24
بالصور... ماذا يُحضّر محمد رمضان مع زوجة إبن ترامب؟
10:26 | 2025-08-09
09/08/2025 10:26:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب فنان شهير... "زفة" في فندق في بيروت!
Lebanon 24
بسبب فنان شهير... "زفة" في فندق في بيروت!
07:55 | 2025-08-09
09/08/2025 07:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
Lebanon 24
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
05:24 | 2025-08-09
09/08/2025 05:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
Lebanon 24
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
04:19 | 2025-08-09
09/08/2025 04:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
Lebanon 24
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
03:50 | 2025-08-09
09/08/2025 03:50:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:26 | 2025-08-09
بالصور... ماذا يُحضّر محمد رمضان مع زوجة إبن ترامب؟
07:55 | 2025-08-09
بسبب فنان شهير... "زفة" في فندق في بيروت!
05:24 | 2025-08-09
"بنتي بهدلتني"... والد "تيك توكر" موقوفة يكشف تفاصيل مفاجئة عن إبنته
04:19 | 2025-08-09
جلس على كرسي طوال الحفل.. جورج وسوف "يسكت" الجمهور في مهرجان إهمج (فيديو)
03:50 | 2025-08-09
أسرع زواج وطلاق.. فنانان سوريان ارتبطا بعد أسبوعين على خطوبتهما ثم تطلقا بورقة "مخالعة" (فيديو)
03:12 | 2025-08-09
مبلغ كبير.. هذا ما تقاضته هيفا وهبي مقابل إحياء حفل زفاف "يومي" الأسطوري في إيطاليا (صور)
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 18:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24