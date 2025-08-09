ممثل لبنانيّ: هناك فريق سياسي عميل لإسرائيل... وهذا ما قاله عن "القوّات"

اتّهم الممثل فريقاً لبنانيّاً بالعمالة لإسرائيل، وقال "فيه خزان دم على أرض بلدنا من وراء الإسرائيليّ".

وردّاً على سؤال إنّ كان يعني "القوّات اللبنانيّة"، قال: "مش عم لطش على حدا، اذا هني معتبرين انو حكيي موجّه لقلن، فهيدي مشكلتن".

وأضاف: "بالنسبة الي أي لبناني بتتلوث ايديه بدم لبناني مع فريق أجنبيّ إنّ كان أو غيرها، هو فعليّاً خائن لأبناء وطنه".

وأكّد أنّه "مقاوم للتطبيع".