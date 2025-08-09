Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل لبنانيّ: هناك فريق سياسي عميل لإسرائيل... وهذا ما قاله عن "القوّات"

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:44
اتّهم الممثل أسعد سرحان فريقاً لبنانيّاً بالعمالة لإسرائيل، وقال "فيه خزان دم على أرض بلدنا من وراء الإسرائيليّ".
 
 
وردّاً على سؤال إنّ كان يعني "القوّات اللبنانيّة"، قال: "مش عم لطش على حدا، اذا هني معتبرين انو حكيي موجّه لقلن، فهيدي مشكلتن".
 
 
وأضاف: "بالنسبة الي أي لبناني بتتلوث ايديه بدم لبناني مع فريق أجنبيّ إنّ كان إسرائيل أو غيرها، هو فعليّاً خائن لأبناء وطنه".
 
 
وأكّد أنّه "مقاوم للتطبيع".
 
