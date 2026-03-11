بالفيديو… هكذا ردّت الممثلة المصرية الشهيرة على دخولها في علاقة عاطفية جديدة

حلّت الممثلة ضيفة على برنامج "السلّم والثعبان" الذي تقدّمه الإعلامية على ، وعند سؤالها عن دخولها علاقة عاطفية جديدة أو الزواج، اكتفت نيللي بالرد: " يبقى فيه حب دايماً"، مؤكدةً أن الحب موجود دائماً في حياتها بشكل مختلف، وليس بالضرورة أن تحبّ شخصاً بعينه.



وعن مقارنة النجاح الفني بالحب، قالت نيللي كريم: "فيه حاجات بتبقي ناجحة فيها بنسبة 90% وحاجات بتنجحي فيها بس النجاح نسبي، والمكسب بالنسبة لي أولادي فهم مكسب كبير"، مؤكدةً أن الحياة تعوّض عن اللحظات الصعبة بتجارب لطيفة.

