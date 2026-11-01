في حفل نجوى كرم.. طفلة تصعد إلى المسرح وهذا ما فعلته معها!

أحيت نجوى كرم حفلاً في ، وجعلت الجمهور يرقص طوال الأمسية، في أجواء حماسية رافقتها حتى النهاية. وخلال الحفل، تداول المتابعون فيديو لطفلة صعدت إلى المسرح واحتضنتها @najwakaram https://t.co/qnAwVOUGvR — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) November 1, 2026 Advertisement

وفي التفاصيل، أحيت كرم مساء السبت 31 تشرين الأول 2026 حفلًا غنائيًا حضره عدد كبير من أبناء الجاليات العربية ومحبيها، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، وسط أجواء حماسية.وخلال الحفل، فاجأت طفلة الفنانة اللبنانية بصعودها إلى المسرح، لتبادر نجوى كرم إلى استقبالها بابتسامة واحتضانها بحنان، قبل أن تواصل الغناء برفقتها,وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر ، حيث أشاد المتابعون بتعامل نجوى كرم مع الطفلة وحرصها على مشاركتها هذه اللحظة المميزة.وكانت شركة "مومنتس إيفينتس"، المنظمة للحفل، قد نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" مقاطع فيديو وثّقت الأجواء في باريس، وأظهرت الجمهور وهو يردد أغنيات الفنانة اللبنانية ويرافقها بالتصفيق والهتافات.