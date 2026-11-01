في حفل نجوى كرم.. طفلة تصعد إلى المسرح وهذا ما فعلته معها!

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أحيت نجوى كرم حفلاً في فرنسا، وجعلت الجمهور يرقص طوال الأمسية، في أجواء حماسية رافقتها حتى النهاية. وخلال الحفل، تداول المتابعون فيديو لطفلة صعدت إلى المسرح واحتضنتها
@najwakaram https://t.co/qnAwVOUGvR— خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) November 1, 2026
أحيت نجوى كرم حفلاً في فرنسا، وجعلت الجمهور يرقص طوال الأمسية، في أجواء حماسية رافقتها حتى النهاية. وخلال الحفل، تداول المتابعون فيديو لطفلة صعدت إلى المسرح واحتضنتها
@najwakaram https://t.co/qnAwVOUGvR