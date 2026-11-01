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فنون ومشاهير

في حفل نجوى كرم.. طفلة تصعد إلى المسرح وهذا ما فعلته معها!

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:00
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في حفل نجوى كرم.. طفلة تصعد إلى المسرح وهذا ما فعلته معها!
في حفل نجوى كرم.. طفلة تصعد إلى المسرح وهذا ما فعلته معها! photos 0
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شهد حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الفرنسية باريس لحظة عفوية لاقت تفاعلًا واسعًا، بعدما صعدت طفلة صغيرة إلى المسرح للقاء نجمتها المفضلة، فاستقبلتها الأخيرة بعناق حار وواصلت الغناء إلى جانبها، وسط تصفيق الحاضرين وهتافاتهم.

وفي التفاصيل، أحيت نجوى كرم مساء السبت 31 تشرين الأول 2026 حفلًا غنائيًا حضره عدد كبير من أبناء الجاليات العربية ومحبيها، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها القديمة والحديثة، وسط أجواء حماسية.

وخلال الحفل، فاجأت طفلة الفنانة اللبنانية بصعودها إلى المسرح، لتبادر نجوى كرم إلى استقبالها بابتسامة واحتضانها بحنان، قبل أن تواصل الغناء برفقتها, 

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بتعامل نجوى كرم مع الطفلة وحرصها على مشاركتها هذه اللحظة المميزة.

وكانت شركة "مومنتس إيفينتس"، المنظمة للحفل، قد نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" مقاطع فيديو وثّقت الأجواء في باريس، وأظهرت الجمهور وهو يردد أغنيات الفنانة اللبنانية ويرافقها بالتصفيق والهتافات.

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