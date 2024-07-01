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قوى المعارضة من مجلس النواب: لن نرضى أن نُجر إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية وتضر بلبنان ونندّد بوحدة الساحات

Lebanon 24
01-07-2024 | 05:07
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