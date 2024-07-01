Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": إزالة المخالفات والتعديات على الاملاك العامة في منطقة الضمّ والفرز في طرابلس

Lebanon 24
01-07-2024 | 06:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما قاله عن الإتفاق مع "الحزب" لافت... سموتريتش: يجب إقامة منطقة عازلة بجنوب لبنان
lebanon 24
01/07/2024 17:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 12 الإسرائيلية: رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة من دون وقوع إصابات أو أضرار
lebanon 24
01/07/2024 17:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"جمعية إنماء طرابلس والميناء" نوهت بجهود ميقاتي لإنقاذ لبنان
lebanon 24
01/07/2024 17:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب لبنان.. منطقة ستبقى "مهجورة لسنوات"!
lebanon 24
01/07/2024 17:47:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:46 | 2024-07-01
10:41 | 2024-07-01
10:40 | 2024-07-01
10:11 | 2024-07-01
09:50 | 2024-07-01
09:34 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24