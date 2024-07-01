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رئيس لجنة الأمن القومي الإسرائيلي تسفيكا فوغل: جيشنا صغير جداً ولا يستطيع التعامل مع غزة والضفة ولبنان في آن معاً ونحن في حرب وجودية

Lebanon 24
01-07-2024 | 08:30
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