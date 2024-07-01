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القناة 7 الإسرائيلية عن سموتريتش: الاتفاق مع حزب الله لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه

Lebanon 24
01-07-2024 | 09:29
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