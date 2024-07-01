Advertisement

أخبار عاجلة

"الأونروا": نحتاج إلى الوصول المستمر إلى جميع مناطق القطاع من دون عوائق لتقديم المساعدات والتخطيط للعمليات الإنسانية

Lebanon 24
01-07-2024 | 10:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرقل إيصال المساعدات.. الأونروا تتحدث عن عمليات "نهب" في غزة
lebanon 24
01/07/2024 20:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل وزارة الإعلام اليمنية لـ"الشرق": جماعة الحوثي استغلت المساعدات الإنسانية للتحشيد والتعبئة
lebanon 24
01/07/2024 20:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب: الجيش الإسرائيلي يعلن عن "هدنة تكتيكية" في جنوب غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
lebanon 24
01/07/2024 20:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: مع استمرار القيود على المساعدات لا يزال سكان غزة يواجهون "مستويات بائسة من الجوع" (إكس)
lebanon 24
01/07/2024 20:08:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2024-07-01
12:56 | 2024-07-01
12:55 | 2024-07-01
12:54 | 2024-07-01
12:53 | 2024-07-01
12:32 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24