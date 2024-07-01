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وزير الخارجية الأميركي: انخرطنا في جهود حثيثة مع قطر ومصر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-07-2024 | 11:24
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