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الخارجية الأميركية: ما زلنا نشعر بالقلق إزاء مستوى العنف بين اسرائيل و"حزب الله" و إعادة الهدوء أولوية لدينا
Lebanon 24
01-07-2024
|
14:01
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