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"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو دعا لاجتماع لرؤساء أحزاب ائتلافه ونصفهم لم يحضروا الاجتماع بسبب الخلافات

Lebanon 24
01-07-2024 | 14:10
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