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وزارة الخارجية الأميركية: لا نتوقع حصول أي "تغيير جوهري" في إيران بغض النظر عن الفائز في الانتخابات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-07-2024 | 14:25
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