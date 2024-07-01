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هيئة البث الإسرائيلية: جميع المعتقلين من غزة نقلوا إلى معتقل سديه تيمان قرب بئر السبع (الجزيرة)

Lebanon 24
01-07-2024 | 14:33
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