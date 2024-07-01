Advertisement

أخبار عاجلة

زحمة سير على المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجا بسبب حادث سير (الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
01-07-2024 | 14:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليقٌ للطيران الإسرائيليّ فوق قرى القطاعين الغربي والأوساط في جنوب لبنان (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
02/07/2024 01:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران الإسرائيلي يستهدف مُرتفعات جبل صافي بصاروخين من نوع "جو - أرض" (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
02/07/2024 01:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا: فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب أعمال عنف بحقّ فلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة
lebanon 24
02/07/2024 01:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدفُ بلدتي عيترون ومارون الراس - جنوب لبنان (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
02/07/2024 01:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2024-07-01
18:30 | 2024-07-01
18:19 | 2024-07-01
18:04 | 2024-07-01
18:00 | 2024-07-01
17:50 | 2024-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24