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8 شهداء وعدد من الجرحى إثر سلسلة من الضربات الإسرائيلية في رفح وخانيونس

Lebanon 24
01-07-2024 | 18:43
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