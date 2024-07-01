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صحيفة بيلد الألمانية: الجيش الإسرائيلي قد يشن عملية برية ضد حزب الله في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر الجاري

Lebanon 24
01-07-2024 | 22:56
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