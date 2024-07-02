تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب

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