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تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لمشاركة أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب

Lebanon 24
02-07-2024 | 00:01
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