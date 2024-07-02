فايننشال تايمز نقلاً عن مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الإيراني: إذا شنت إسرائيل هجوماً شاملاً ضد حزب الله فإنها ستخاطر بإشعال حرب إقليمية تدعم فيها طهران و"محور المقاومة" حزب الله "بكل الوسائل"

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