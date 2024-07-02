Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": استهداف محول الكهرباء في مشروع الطيبة بواسطة درون إسرائيلية معادية

Lebanon 24
02-07-2024 | 03:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
آخر خبر.. إنفجار "درون إسرائيلية" في جنوب لبنان!
lebanon 24
02/07/2024 12:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استهداف منزل بقذيفة دبابة معادية بشكل مباشر في بلدة كفركلا من دون وقوع اصابات
lebanon 24
02/07/2024 12:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفة مدفعية معادية وسط ساحة بلدة الطيبة
lebanon 24
02/07/2024 12:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": استهداف مستوطنة المطلة الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة من لبنان
lebanon 24
02/07/2024 12:13:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:12 | 2024-07-02
05:08 | 2024-07-02
05:05 | 2024-07-02
04:54 | 2024-07-02
04:52 | 2024-07-02
04:52 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24