السفير السعودي بحفل توقيع مذكرة التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان للاغاثة والهيئة العليا للاغاثة في لبنان: سنقدم مساهمة مالية بقيمة عشرة ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان

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