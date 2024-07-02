السفير السعودي: هذا الدعم الذي تقدمُه المملكةُ يأتي استمرارًا لمسيرةِ التضامنِ التي تنتهِجُها المملكةُ تجاهَ الشعبِ اللبنانيِّ الشقيق انطلاقًا مما يمليه علينا واجبُ الأخوّةِ العربيةِ الأصيلة

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