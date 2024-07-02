الرئيس ميقاتي: هذه المناسبة تشكل حكما تعبيرا عن حرص المملكة العربية السعودية بشخص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على لبنان واستقراره وعلى دعمه في كل المجالات

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