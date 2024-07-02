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ميقاتي: نتطلع الى رعاية المملكة ولفتتها الأخوية تجاه بلدي لبنان ليتمكن من النهوض من جديد

Lebanon 24
02-07-2024 | 04:30
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