Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على توصيل الكهرباء إلى محطة تحلية المياه في غزة

Lebanon 24
02-07-2024 | 04:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: الإدارة الأميركية عبرت لوزير الدفاع عن غضبها الشديد بسبب تذمر نتنياهو العلني من تباطؤ شحنات السلاح الأميركية لإسرائيل
lebanon 24
02/07/2024 14:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن القناة 13 الإسرائيلية: وزير الدفاع الإسرائيلي سيناقش مع نظيره الأميركي وضع غزة في اليوم الذي يلي الحرب وتخوف واشنطن من الحرب مع "حزب الله"
lebanon 24
02/07/2024 14:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو بالمنطقة الجنوبية بمشاركة وزير الدفاع ورئيس الأركان
lebanon 24
02/07/2024 14:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول: هناك فرصة للتقدم نحو صفقة في ظل استعداد أميركي لإجراء تغييرات ستوافق عليها حماس ولن تعارضها إسرائيل
lebanon 24
02/07/2024 14:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:17 | 2024-07-02
07:06 | 2024-07-02
07:05 | 2024-07-02
06:58 | 2024-07-02
06:53 | 2024-07-02
06:51 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24