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نتنياهو: سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة المختطفين إلى أسرهم وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب
Lebanon 24
02-07-2024
|
04:54
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