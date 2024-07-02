Advertisement

أخبار عاجلة

نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: يعتقد كبار جنرالات إسرائيل أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حالة اندلاع حرب برية ضد حزب الله (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-07-2024 | 05:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين: التهدئة مع حماس يمكن أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع حزب الله (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/07/2024 14:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن كبار المسؤولين الأميركيين: إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لدى حماس هما الشرطان الأساسيان للتوصل إلى اتفاق على الجبهة اللبنانية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/07/2024 14:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: إجلاء أكثر من 800 ألف من السكان من رفح (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/07/2024 14:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إسرائيل عملت سرًّا على حملة لاستهداف أعضاء بالكونغرس باستخدام حسابات مزورة على وسائل تواصل اجتماعي تحثّهم على تمويل الجيش الإسرائيلي في حرب غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/07/2024 14:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:17 | 2024-07-02
07:06 | 2024-07-02
07:05 | 2024-07-02
06:58 | 2024-07-02
06:53 | 2024-07-02
06:51 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24