نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: يعتقد كبار جنرالات إسرائيل أن قواتهم تحتاج إلى وقت للتعافي في حالة اندلاع حرب برية ضد حزب الله (سكاي نيوز عربية)

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