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إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة براخا جنوبي نابلس في الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:18
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