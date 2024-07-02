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الفلبين: اتفقنا مع الصين على تهدئة التوتر حول بحر الصين الجنوبي (العربية)

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:17
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