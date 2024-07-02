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القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض هدف خارج المجال الجوي الإسرائيلي بعدما تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في الجليل (الجزيرة)

Lebanon 24
02-07-2024 | 07:36
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