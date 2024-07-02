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يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تعمل على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية خلال الحرب رغم المعارضة الأميركية (الجزيرة)

Lebanon 24
02-07-2024 | 08:50
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