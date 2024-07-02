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"سرايا القدس" تعلن تمكن مقاتليها من تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية إسرائيلية في محيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة (سبوتنيك)

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:28
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