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موقع واللا عن مصدر أمني: الجيش الإسرائيلي بدأ توسيع ممر نتساريم من 2 إلى 4 كلم تحضيرا للمرحلة الثالثة من الحرب

Lebanon 24
02-07-2024 | 11:58
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