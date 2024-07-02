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البنتاغون: الوزير أوستن يتابع الاتهامات لـ 3 جنود أميركيين في اعتداءات جنسية باليابان ونعمل مع السلطات المعنية للتحقيق في هذه الادعاءات
Lebanon 24
02-07-2024
|
14:54
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