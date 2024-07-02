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بيان لـ 12 من المستقيلين من إدارة بايدن: سياسة الإدارة الأميركية فاشلة ولم تحقق أهدافها وتهدد الأمن القومي (الجزيرة)
Lebanon 24
02-07-2024
|
16:40
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