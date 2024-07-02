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"سي أن أن" نقلا عن مصادر مطلعة: اجتماع في غضون أسابيع لبايدن مع نتنياهو خلال زيارة الأخير لواشنطن

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:15
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