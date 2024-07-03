Advertisement

أخبار عاجلة

القناة السابعة الإسرائيلية: لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية ستصادق على بناء 5300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

Lebanon 24
03-07-2024 | 02:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية سيُصادق غداً على بناء 5300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/07/2024 11:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية
lebanon 24
03/07/2024 11:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الغارديان: الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة بالضفة
lebanon 24
03/07/2024 11:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 7 الإسرائيلية: الجيش يعلن توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
03/07/2024 11:11:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:53 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:54 | 2024-07-03
03:43 | 2024-07-03
02:53 | 2024-07-03
01:47 | 2024-07-03
01:26 | 2024-07-03
01:25 | 2024-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24